Уголок памяти героев

В музее Почётных граждан Орла гимназии №39 им. Фридриха Шиллера открылся уголок, посвящённый памяти Никиты Матюшева.

В тот день бойцы попали в окружение и остались один на один с врагом. Ценой собственной жизни Никита Матюшев спас своих сослуживцев и вывел их из окружения. В знак благодарности родители спасенных Никитой ребят 9 мая пронесли его портрет в «Бессмертном полку» на Красной площади в Москве.

Указом Президента России Никита Матюшев посмертно награжден орденом Мужества. Теперь в гимназии №39 им. Фридриха Шиллера есть памятная экспозиция и именная парта Никиты Матюшева – парта Героя



Сообщает администрация города Орла.

Фото: Сайт администрации города Орел.