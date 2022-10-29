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10:26, 29 октября 2022 года

Уголок памяти героев

В музее Почётных граждан Орла гимназии №39 им. Фридриха Шиллера открылся уголок, посвящённый памяти Никиты Матюшева.


Никита погиб 22 марта 2022 года в городе Изюм Харьковской области.

В тот день бойцы попали в окружение и остались один на один с врагом. Ценой собственной жизни Никита Матюшев спас своих сослуживцев и вывел их из окружения. В знак благодарности родители спасенных Никитой ребят 9 мая пронесли его портрет в «Бессмертном полку» на Красной площади в Москве.
 
Указом Президента России Никита Матюшев посмертно награжден орденом Мужества. Теперь в гимназии №39 им. Фридриха Шиллера есть памятная экспозиция и именная парта Никиты Матюшева – парта Героя

Сообщает администрация города Орла.
Фото: Сайт администрации города Орел. 



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