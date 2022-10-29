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10:53, 29 октября 2022 года

Орловщина присоединится ко Всероссийской акции «Ночь искусств»

3 и 4 ноября в учреждениях культуры нашего региона будут проходить мероприятия в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств».


3 ноября Орловская областная научная универсальная публичная библиотека им. И. А. Бунина подготовила насыщенную культурную программу, которая обязательно порадует и детей, и взрослых.
 
В 11.00 состоится творческая встреча с участниками проекта «Литературные резиденции АСПИ».
 
В 14.00 будет организована экскурсия в фонд редкой книги «Под шелест вековых страниц». Посетителей приглашают познакомиться с раритетными рукописными и старопечатными книгами XV-XVII вв., книгами из личных библиотек дворян Орловской губернии, прижизненными изданиями произведений классиков русской литературы и с другими уникальными изданиями  фонда редкой книги библиотеки.
 
С 16.00 до 18.00 пройдут мастер-классы по плетению из бумажной лозы; изготовлению традиционной славянской куклы-оберега из ниток; оригами для начинающих.
 
С 17.00 до 21.00 состоится интерактивная игра-бродилка «Фильм, фильм, фильм…».

Сообщает правительство Орловской области.



Александра Бахтина
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