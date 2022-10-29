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10:58, 29 октября 2022 года

В селе Корсаково обновят площадь 1900 кв. м.

Ямочный ремонт в Корсаково уже начался. Планируется выполнить работы объемом 1900 кв. метров, в том числе рядом с социально-значимыми объектами.


В их числе дороги к Детской школе искусств, Корсаковской средней общеобразовательной школе, психоневрологическому интернату. Об этом сообщает районная газета «Восход».
 
В план работ включены следующие улицы: Советская, Пролетарская, Октябрьская, Молодежная, микрорайон Березовый (к дому №7).
 
Работы будут проведены за счет средств муниципального дорожного фонда Корсаковского района.

Сообщает правительство орловской области.



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