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10:58, 29 октября 2022 года В селе Корсаково обновят площадь 1900 кв. м. Ямочный ремонт в Корсаково уже начался. Планируется выполнить работы объемом 1900 кв. метров, в том числе рядом с социально-значимыми объектами.





В их числе дороги к Детской школе искусств, Корсаковской средней общеобразовательной школе, психоневрологическому интернату. Об этом сообщает районная газета «Восход». В план работ включены следующие улицы: Советская, Пролетарская, Октябрьская, Молодежная, микрорайон Березовый (к дому №7). Работы будут проведены за счет средств муниципального дорожного фонда Корсаковского района.



Сообщает правительство орловской области.





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