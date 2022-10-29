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11:40, 29 октября 2022 года Правда! Наш долг и наше оружие! Сегодня в Москве проходит Xlll Съезд Союза журналистов России. Более 350 делегатов со всей страны принимают в нем участие.





Делегатов на Съезд выбирали собрания региональных отделений профессионального Союза.



В работе принимают участие представители ведущих областных и федеральных СМИ. Предидущая встреча такого масштаба была 5 лет назад.



Тогда Союз принял решения определяющие стратегию развития организации на современном этапе развития Российской журналистики. Союз журналистов России был и остаётся центром объединения работников СМИ всей страны. Теперь перед журналистами сообществом новые задачи и новые вызовы времени. Сегодня в работе Съезда впервые принимают участие журналисты 4 новых российских регионов. Правда! Вот главное слово, которое журналисты России хотят и могут нести своей аудитории. Именно оно отражено в проекте резолюции сегодняшнего съезда.





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