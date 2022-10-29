суббота 29.10.2022 16:40:15 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС












Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

11:40, 29 октября 2022 года

Правда! Наш долг и наше оружие!

Сегодня в Москве проходит Xlll Съезд Союза журналистов России. Более 350 делегатов со всей страны принимают в нем участие.


Делегатов на Съезд выбирали собрания региональных отделений профессионального Союза.

В работе принимают участие представители ведущих областных и федеральных СМИ. Предидущая встреча такого масштаба была 5 лет назад.

Тогда Союз принял решения определяющие стратегию развития организации на современном этапе развития Российской журналистики. Союз журналистов России был и остаётся центром объединения работников СМИ всей страны. Теперь перед журналистами сообществом новые задачи и новые вызовы времени. Сегодня в работе Съезда впервые принимают участие журналисты 4 новых российских регионов. Правда! Вот главное слово, которое журналисты России хотят и могут нести своей аудитории. Именно оно отражено в проекте резолюции сегодняшнего съезда.


Вести-Орёл
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.