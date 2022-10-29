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12:26, 29 октября 2022 года

Роспотребнадзор контролирует безопасность молочной продукции

Ситуация по обеспечению качества и безопасности молока и молочной продукции остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Орловской области.


При покупке молочной продукции необходимо:
 
-Обращать внимание на внешний вид упаковки (даже незначительное повреждение может привести к порче молока);
 
-Приобретать молочные продукты, реализуемые только из холодильного оборудования (желательно посмотреть температуру хранения на термометре или датчике, которыми оно должны быть оборудовано. Почти вся молочная продукция является скоропортящейся и должна реализовываться при температуре не выше +6°С);
 
-Приобретать молочные продукты с учетом употребления их в период срока годности;
 
-Осматривать потребительскую упаковку, она должна быть целой, не вздутой, без признаков течи, мороженое-без признаков повторного замораживания (недеформированное);

Сообщает Управления Роспотребнадзора по Орловской области.



Александра Бахтина
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