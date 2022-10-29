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16:29, 29 октября 2022 года

Роспотребнадзор контролирует безопасность мясных продуктов

Ситуация по обеспечению качества и безопасности мяса и мясной продукции остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Орловской области.


Роспотребнадзора по Орловской области не рекомендует покупать мясо (и мясные продукты) в местах неустановленной торговли, неизвестного происхождения, без сопроводительных документов.
 
Приобретайте пищевые продукты в стационарных предприятиях торговли.
 
При покупке охлажденного мяса обращайте внимание на его внешний вид и запах. Свежее охлажденное мясо - сухое, но при этом глянцевое, чуть поблескивающее, равномерного цвета, а мясной сок на разрезах – прозрачный.
 
Запах должен быть натуральным и свежим. Любые неприятные оттенки, посторонние привкусы, затхлость прямо укажут на то, что перед вами лежалый товар.
 
Консистенцию мяса легко проверить, надавив на него. Поверхность должна быстро выровняться. Также можно промокнуть мясо салфеткой. Если на ней не остается сильных следов крови и просто влаги, это говорит в пользу свежести продукта. В случае, если вы берете уже фасованное мясо, лежащее на поддоне, проверьте, нет ли под упаковочной пленкой подтеков жидкости. Если они обнаружатся, значит, мясо успело оттаять и дать сок. От такой покупки лучше отказаться.
 
Откажитесь от покупки, если у мяса серый цвет, на поверхности видны слизь, мутные пятна,  у куска размытые, обесцвеченные края, жир имеет розовый цвет.
 
Если Вы не уверены в качестве, лучше откажитесь от покупки. Это избавит вас от кулинарного разочарования и сохранит здоровье.

Сообщает Управление Роспотребнадзора по Орловской области.



Александра Бахтина
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