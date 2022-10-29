Сотрудники органов внутренних дел рассказали школьникам о профессии

Юные орловцы узнали о профессии, требованиях, предъявляемых к кандидатам на службу, а также получили ответы на вопросы, касающиеся поступления в учебные заведения системы МВД России.

Гости рассказали юным орловцам о своей профессии, задачах, стоящих перед сотрудниками органов внутренних дел, коснулись деятельности различных служб УМВД. Также ребята узнали о социальных гарантиях, предусмотренных для полицейских, и требованиях, предъявляемых к кандидатам на службу. Отдельно старшеклассникам, как раз определяющимся с выбором ВУЗа и будущей профессии, рассказали об обучении в учебных заведениях системы МВД России. На мероприятии присутствовали курсанты, которые также ответили на вопросы ребят.

Сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.