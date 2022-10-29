Сотрудники органов внутренних дел рассказали школьникам о профессии

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12:41, 29 октября 2022 года
Сотрудники органов внутренних дел рассказали школьникам о профессииЮные орловцы узнали о профессии, требованиях, предъявляемых к кандидатам на службу, а также получили ответы на вопросы, касающиеся поступления в учебные заведения системы МВД России.
Накануне, в Знаменской СОШ прошла встреча сотрудников полиции с учащимися старших классов. В мероприятии приняли участие начальник УРЛС регионального УМВД полковник внутренней службы Юрий Гарашко, помощник начальника отдела, начальник по работе с личным составом ОМВД России «Орловский» подполковник внутренней службы Полина Пахомова и курсанты 3 - 4 курсов ОрЮИ МВД России им. В.В. Лукьянова.
Гости рассказали юным орловцам о своей профессии, задачах, стоящих перед сотрудниками органов внутренних дел, коснулись деятельности различных служб УМВД. Также ребята узнали о социальных гарантиях, предусмотренных для полицейских, и требованиях, предъявляемых к кандидатам на службу. Отдельно старшеклассникам, как раз определяющимся с выбором ВУЗа и будущей профессии, рассказали об обучении в учебных заведениях системы МВД России. На мероприятии присутствовали курсанты, которые также ответили на вопросы ребят.
Сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.
Александра Бахтина