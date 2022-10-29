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14:20, 29 октября 2022 года Российские военные получили посылку от Орловской митрополии Отец Василий отправился к российским военнослужащим, чтобы передать посылку от Орловской митрополии. Общий вес гуманитарного груза составил более пяти тонн.





Большую посылку с лекарствами, средствами для оказания первой медицинской помощи, продуктами, термобельем и другими вещами собрали прихожане орловских храмов.



Орловские священнослужители хлебосольно встречают бойцов, которые проезжают по территории Орловской области, благословляют их на служение Отечеству. «Вся Орловщина сегодня молится за российское воинство, за победу и скорейшее возвращение наших защитников домой», — написал благочинный. Орловская митрополия и лично митрополит Орловский и Болховский Тихон принимают самое активное участие в поддержке Российской армии, родных и близких мобилизованных, а также в сборах гуманитарных грузов для беженцев и пострадавших мирных жителей.



Сообщает Орловская митрополия.



Фото: Орловская митрополия.





Александра Бахтина





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