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14:47, 29 октября 2022 года В Орле расширили выезд из города в сторону Тамбова Вместо 2-х полос движения теперь 4. Работы идут в рамках ремонта дороги. Заказчик Упрдор Москва-Харьков. Всего обновить должны первые 6 километров трассы. Подробнее - Антон Киселев.











Антон Киселёв





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