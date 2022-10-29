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17:30, 29 октября 2022 года 1 и 2 ноября в Орле проверят готовность сил гражданской обороны Во вторник в областной столице завоют сирены.





Мэрия города Орла предупреждает жителей областной столицы о командно-штабных учениях по гражданской обороне. Они состоятся 1 и 2 ноября. В их рамках 1 ноября с 10:30 до 12:30 будут работать сирены – проверка средств оповещения пройдет посредством подачи сигнала «Внимание всем».



В районе 10:45 во вторник радио- и телевещание будут прерываться.



Просьба сохранять спокойствие.









Орловское Информбюро





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