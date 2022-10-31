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8:41, 31 октября 2022 года

В Орле продолжается судебный процесс по делу Шавката Шаяхмедова

Сегодня состоится второе заседание суда. Предстоит опросить десятки свидетелей.


В Орловском областном суде продолжается судебный процесс по делу жителя села Казарь Залегощенского района Шавката Шаяхмедова. 31 октября состоится второе заседание – будут заслушаны показания десятков свидетелей.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пп. "а", "в", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти двум и более лицам, малолетнего, с целью скрыть другое преступление), ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч.3,4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Как считает следствие, именно Шавкат Шаяхмедов летом прошлого года убил 9-летнюю Вику Гнедову. Тело девочки нашли осенью в схроне в подвале многоквартирного дома. Задержание Шаяхмедова позволило раскрыть ряд других преступлений прошлых лет.

В июле 2005 года в селе Казарь Залегощенского района Орловской области пропал 11-летний мальчик. Шаяхмедов дал подробные показания об обстоятельствах совершенного им преступления и указал место нахождения тела. Фигурант пояснил, что 16 лет назад ребенок пошел с ним в лес за грибами, там мужчина совершил преступление против его половой неприкосновенности и задушил.

Также установлено, что в апреле 2000 года Шаяхмедов совершил преступление против половой неприкосновенности в отношении шестилетнего мальчика, после чего задушил его, а в сентябре 2003 года изнасиловал и убил 32-летнюю женщину.

Кроме того, Шаяхмедов в 2005 и 2017 годах совершил преступления против половой неприкосновенности трех несовершеннолетних девочек.


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