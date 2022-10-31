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8:41, 31 октября 2022 года

Жительница Шаблыкинского района помогает мобилизованным

Галина Епихина из села Сомово передала в районный пункт приема помощи 36 балаклав и 10 теплых футболок для солдат, одежду женщина шьет сама.


«Когда началась мобилизация, мы все стали думать, чем помочь нашим ребятам», - рассказала орловчанка в интервью «Шаблыкинскому вестнику».  

Галина Епихина, отвечая для себя на этот вопрос, решила шить одежду для солдат. Заказала в Иваново флис и, как только получила его по почте, принялась за работу.

Ремеслом кройки и шитья Галина Анатольевна владеет уже много лет: раньше работала в сомовском отделении комбината бытового обслуживания швеей. Последние 25 лет трудится завхозом в школе, но продолжает шить для себя и знакомых. Недавно приобрела распошивальную машину, которая применяется для шитья одежды из сильно растяжимых тканей, трикотажа, стрейчевых и вязанных материалов, выполняет плоские швы.

Сестра Галины Анатольевны Алла из г. Североморска Мурманской области тоже шьет одежду для солдат.

Сообщает правительство Орловской области. 
Фото: Сайт правительство Орловской области.



Александра Бахтина
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