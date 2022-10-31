Главная » Новости



8:58, 31 октября 2022 года Забота о семьях участников СВО – одна из основ будущей Победы Как организована эта работа в Орле – в материале ГТРК "Орел".





Мэрия Орла, активисты Народного фронта, волонтеры, представители Орловского социального кластера и штаба "Мы вместе" – все объединились, чтобы помочь семьям мобилизованных.



Помогают продуктовыми наборами, детскими товарами, трудом – помыть пол, навести порядок в квартире, погулять с детьми.



В Орле сейчас более 400 семей, в которых мужчины ушли на защиту Родины. Все семьи взяты под опеку городских властей и социальных служб. Для родных участников СВО предусмотрен целый перечень льгот.





Юлия Опанасюк





Новости СМИ2