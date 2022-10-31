Главная » Новости



9:11, 31 октября 2022 года Орловщина передаст российской армии 11 дополнительных квадрокоптеров О поступлении партии дронов сообщил глава региона Андрей Клычков.





Орловская область передаст российским военным, задействованным в специальной военной операции, 11 дополнительных квадрокоптеров. В ходе СВО даже гражданские дроны зарекомендовали себя как необходимый инструмент артиллерийской работы, разведки, а также многих других областей военного дела.



Внести свой вклад в общую помощь российской армии может каждый. Помимо сбора продовольствия, медикаментов и одежды, есть потребность в оборудовании. На минувшей неделе глава региона Андрей Клычков обратился к бизнесу и охотникам с просьбой пожертвовать военным прицелы и приборы ночного видения, хорошие фонари, коллиматоры. Эти вещи можно передать в администрацию Орловского муниципального округа по адресу: г. Орел, ул. Полярная, д. 12 (телефон для связи: 8 (953) 615 08 27, Ирина Сергеевна).



Фото: Андрей Клычков





Орловское Информбюро





Новости СМИ2