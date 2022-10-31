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9:32, 31 октября 2022 года Новая жизнь орловского "Колизея" Круглое здание в Городском парке Орла теперь официально специализируется на допобразовании и станет детским технопарком "Кванториум". Но перед этим "Колизей" переживет капремонт. Как идут работы – в материале Антона Киселева.





В "Колизее", расположенном в Горпарке Орла, будет открыт детский технопарк "Кванториум". Сейчас на объекте идет демонтаж. На верхнем ярусе заменены все окна. Строители готовы приступить к восстановлению крыши. До наступления холодов планируют закончить все уличные работы.



"Колизей" был построен в 2005 году на месте открытой танцевальной площадки. Это был развлекательный центр. Позже он носил названия "Сфера-Т" и "Огни кино". После капремонта здание станет площадкой для развития детской науки.



Срок завершения работ – первые числа августа 2023 года. "Кванториум" может заработать уже в новом учебном году.





Антон Киселёв





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