В Новосиле после капитального ремонта открылся Центр творчества

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8:50, 31 октября 2022 года
В Новосиле после капитального ремонта открылся Центр творчестваВ результате капремонта в Центре творчества Новосильского района оборудованы дополнительные учебные кабинеты, произведена замена отопительной системы, водоснабжения, канализации и вентиляции, увеличено количество окон. Об этом сообщает газета «Новосильские вести».
Внешний вид здания преобразился, а внутренние помещения стали теплыми, светлыми и уютными. Здание оснащено современной пожарной и тревожной сигнализацией.
Приобретена новая мебель. Кабинеты оснащены организационно-технической аппаратурой.
Отметим, что в 2021 году на базе Центра творчества открыт Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей Новосильского района.
В центре занимаются 262 ребенка от пяти до 18 лет. Обучение проходят по четырем направлениям: художественное, социально-гуманитарное, техническое и туристско-краеведческое. Дети занимаются бисероплетением, рисованием, играют в кукольном театре, дополнительно изучают иностранный язык, а дошкольники готовятся к первому классу.
В рамках национального проекта «Образование» в Центре творчества открыто 50 новых мест по двум направлениям: социально-гуманитарное и техническое.
Приобретено новое оборудование по программам «Юнармеец» и «Мир мультимедиа».
Сообщает правительство Орловской области
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