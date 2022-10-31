В Новосиле после капитального ремонта открылся Центр творчества

В результате капремонта в Центре творчества Новосильского района оборудованы дополнительные учебные кабинеты, произведена замена отопительной системы, водоснабжения, канализации и вентиляции, увеличено количество окон. Об этом сообщает газета «Новосильские вести».

Приобретена новая мебель. Кабинеты оснащены организационно-технической аппаратурой.

Отметим, что в 2021 году на базе Центра творчества открыт Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей Новосильского района.

В центре занимаются 262 ребенка от пяти до 18 лет. Обучение проходят по четырем направлениям: художественное, социально-гуманитарное, техническое и туристско-краеведческое. Дети занимаются бисероплетением, рисованием, играют в кукольном театре, дополнительно изучают иностранный язык, а дошкольники готовятся к первому классу.

В рамках национального проекта «Образование» в Центре творчества открыто 50 новых мест по двум направлениям: социально-гуманитарное и техническое.

Приобретено новое оборудование по программам «Юнармеец» и «Мир мультимедиа».



Сообщает правительство Орловской области