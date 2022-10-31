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9:50, 31 октября 2022 года "Спасское-Лутовиново" организует для гостей погружение в дворянство Музей-заповедник присоединится к всероссийской акции "Ночь искусств".





Музей-заповедник "Спасское-Лутовиново" присоединится к всероссийской акции "Ночь искусств". Она намечена на пятницу, 4 ноября.



Гостей ждет насыщенная программа. Она будет состоять из двух интерактивных модулей. Первый посвящен усадебному гостеприимству. Его участники пройдутся по аллеям и остановятся в крестьянской избе, где попробуют травяной чай. Травы выращены здесь же – в аптекарском огороде.



Участники второй программы окунутся в атмосферу и быт дворянского дома. Узнают, как встречали гостей, как воспитывали детей в то время.



Будет организована фотозона. Начало программы – в 17:00. Для участия необходимо зарегистрироваться по номеру 8-953-611-16-24.





Орловское Информбюро





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