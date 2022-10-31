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9:39, 31 октября 2022 года В Болхове улучшают инфраструктуру В 2023 году планируется благоустроить дворы пяти многоквартирных домов и две общественные территории





Работы будут выполнены в рамках реализации федеральной и региональной программ «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает газета «Болховские куранты». Планируется благоустроить дворы по адресам: ул. Ключикова, 102,104, 106, ул. Первомайская, 72 и пер. 1-й Калининский, 1. Состоялись сходы граждан и публичные слушания. Жильцы внесли в проекты благоустройства предложения и коррективы. Проектно-сметная документация прошла государственную экспертизу, в ближайшее время будут объявлены электронные торги по поиску подрядной организации. На всех дворовых территориях уложат асфальт, установят скамейки, урны, оборудуют освещение.



Сообщает правительство области.





Александра Бахтина





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