6,5 млн рублей направят на ремонт Орловского технологического техникума

Деньги выделят из бюджета Орловской области на капитальный ремонт кровли учебного корпуса.

В 2022 году на капитальный ремонт кровли здания учебного корпуса Орловского технологического техникума, расположенного в г. Орле на ул. Раздольной, д. 100, из областного бюджета выделят 6,5 млн рублей.

Департаменту финансов Орловской области поручено внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись областного бюджета с последующим внесением изменений в Закон Орловской области от 25 ноября 2021 года № 2696-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Сообщает правительство области.

Фото: Правительство Орловской оласти.