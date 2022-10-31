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10:01, 31 октября 2022 года

6,5 млн рублей направят на ремонт Орловского технологического техникума

Деньги выделят из бюджета Орловской области на капитальный ремонт кровли учебного корпуса.


Губернатор Андрей Клычков подписал соответствующее распоряжение Правительства Орловской области.
 
В 2022 году на капитальный ремонт кровли здания учебного корпуса Орловского технологического техникума, расположенного в г. Орле на ул. Раздольной, д. 100, из областного бюджета выделят 6,5 млн рублей.
 
Департаменту финансов Орловской области поручено внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись областного бюджета с последующим внесением изменений в Закон Орловской области от 25 ноября 2021 года № 2696-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
 
Сообщает правительство области. 
Фото: Правительство Орловской оласти. 



Александра Бахтина
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