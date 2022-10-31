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10:15, 31 октября 2022 года ТФОМС: вопросы и ответы Заместитель директора ТФОМС Орловской области Наталья Каверина ответила, можно ли оформить медицинский полис в МФЦ, ведется ли сейчас постковидная реабилитация, действует ли полис ОМС мобилизованных граждан, а также на другие вопросы.











Елена Литинская





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