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10:20, 31 октября 2022 года Малыши мобилизованных орловцев посетили кукольный театр По выходным в Орловском театре кукол всегда аншлаг. Постановка «Колобок среди машин» собрала десятки детей и их родителей. Особыми гостями спектакля стали дети и супруги мобилизованных горожан.





Администрация Орла продолжает оказывать всесторонние меры поддержки родным бойцов, отправившихся отдавать долг Родине в место проведения СВО. Льготы в сфере культуры – одно из направлений. Так, сегодня абсолютно бесплатно малыши защитников вместе с мамами и бабушками пришли посмотреть поучительную кукольную историю про Колобка, вместе с которым ребята выучили правила дорожного движения.



Сообщает администрация Орла.





Александра Бахтина





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