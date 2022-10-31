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10:36, 31 октября 2022 года

70 лет на страже покоя и безопасности

Юбилей отметили действующие сотрудники и ветераны службы вневедомственной охраны войск национальной гвардии.


29 октября во Дворце культуры имени Гагарина состоялось торжественное мероприятие, посвященное 70-летию с момента образования службы вневедомственной охраны войск национальной гвардии. Виновникам торжества вручили почетные грамоты и ценные подарки.

Именно эти люди по первому звонку едут на помощь в любое учреждение. Будь то школа, больница, магазин или даже музейный комплекс. К примеру, постом постоянной охраны оборудован государственный музей-заповедник "Спасское-Лутовиново".

Тревожными кнопками сегодня оснащены практически все объекты социально-значимых сфер образования и здравоохранения. Всего в нашем регионе это более четырех тысяч объектов.


Александра Бахтина
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