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10:48, 31 октября 2022 года В Орле День народного единства отметят Крестным ходом В память о подвиге русского ополчения верующие пройдут по улицам областной столицы.





Молитвы о мире и защитниках нашей страны прозвучат в Орле в день празднования Казанской иконы Божией матери. 4 ноября, в День народного единства, по благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона пройдет Крестный ход.



Маршрут – от гарнизонного храма Казанской иконы Божией Матери при Академии ФСО России, далее по Наугорскому шоссе и улицам Цветаева, Генерала Родина, до поклонного креста в урочище Царев Брод. Начало – в 10:30.





Орловское Информбюро





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