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11:16, 31 октября 2022 года Владимир Ивановский подготовил "тревожный чемоданчик" Замгубернатора Орловской области в региональном правительстве по развитию инфраструктуры рассказал, что такое "тревожный чемоданчик" и стоит ли его собирать.





Замгубернатора Орловской области в региональном правительстве по развитию инфраструктуры Владимир Ивановский рассказал, что подготовил свой "тревожный чемоданчик". Ивановский подчеркнул, что это не обязательное требование. Напомним, что недавно губернатор Андрей Клычков рекомендовал жителям области подготовить такой набор. Памятка по сбору "тревожного чемоданчика" опубликована на сайте мэрии Орла.



Обычно тревожный чемоданчик представляет собой рюкзак с вещами первой необходимости. В их список входят теплые вещи, документы, медицинские препараты, предметы личной гигиены. Владимир Ивановский вспоминает командировку в Швейцарию и отмечает, что несмотря на спокойную обстановку в стране, в каждом доме есть такой чемоданчик.





Александра Бахтина





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