понедельник 31.10.2022 21:23:49 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС












Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

11:08, 31 октября 2022 года

В Орле у двух иностранцев изъяли почти полкилограмма наркотиков

Граждане одного из государств Средней Азии были задержаны с поличным в момент создания так называемой "закладки" – тайника с запрещенным веществом.


В Орле с поличным задержаны двое граждан одного из государств Средней Азии – 1977 года рождения и 2002 года рождения. Мужчин подозревают в покушении на сбыт порядка 470 граммов героина, – сообщили в областном УМВД.

В ходе личного досмотра у старшего фигуранта нашли 10 свертков с наркотиком, в машине задержанных – еще три крупных пакета. В Советском районе оперативники вскрыли три тайника с запрещенным веществом, сделанные фигурантами.


Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Расследование продолжается.

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области


Орловское Информбюро
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.