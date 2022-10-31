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11:08, 31 октября 2022 года В Орле у двух иностранцев изъяли почти полкилограмма наркотиков Граждане одного из государств Средней Азии были задержаны с поличным в момент создания так называемой "закладки" – тайника с запрещенным веществом.





В Орле с поличным задержаны двое граждан одного из государств Средней Азии – 1977 года рождения и 2002 года рождения. Мужчин подозревают в покушении на сбыт порядка 470 граммов героина, – сообщили в областном УМВД.



В ходе личного досмотра у старшего фигуранта нашли 10 свертков с наркотиком, в машине задержанных – еще три крупных пакета. В Советском районе оперативники вскрыли три тайника с запрещенным веществом, сделанные фигурантами.





Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Расследование продолжается.



Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области





Орловское Информбюро





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