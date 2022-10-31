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11:45, 31 октября 2022 года

Первая группа жителей Орла научилась оказанию первой медицинской помощи

Подготовительные курсы будут проходить каждую субботу.


29 октября в Орле порядка 40 человек обучились приемам оказания первой медицинской помощи – как себе, так и другим. Как сообщили в городской администрации, орловцы овладели навыками определения сознания и дыхания пострадавшего, извлечения инородных тел из верхних дыхательных путей, сердечно-легочной реанимации.

Такие подготовительные курсы будут проходить каждую субботу. Необходима предварительная регистрация в ТГ-канале «Курсы «Первая помощь в Орле».

Группа на 5 ноября уже набрана, но можно заранее отметиться в чате, чтобы оперативно записаться на другие даты. Обучение бесплатное.

Занятия организованы мэрией Орла совместно с Орловским городским отделением Красного Креста.

Фото: мэрия Орла


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