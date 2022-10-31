Главная » Новости



12:23, 31 октября 2022 года Делай добро, не отходя от кассы Торговые точки в Кромском районе Орловской области присоединились к акции "Корзина добра". В ее рамках собирают помощь для жителей освобожденных территорий и российских военных.





На Орловщине в "Корзину добра" уже несколько лет собирают помощь для нуждающихся, многодетных и малообеспеченных. В разгар пандемии сюда клали необходимое для больных и находящихся на карантине.



Сегодня в "Корзине добра" лежат товары для жителей освобожденных территорий и наших военных.



В Кромском районе такие корзины появились в 21 магазине и одной аптеке. В ближайшее время к акции планируют присоединиться еще восемь объектов торговли.



За две недели со старта акции кромчане собрали 10 больших коробок с продуктами питания и одну – с лекарствами. Сбор помощи продолжается.





Татьяна Тимохина





Новости СМИ2