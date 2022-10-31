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12:23, 31 октября 2022 года

Делай добро, не отходя от кассы

Торговые точки в Кромском районе Орловской области присоединились к акции "Корзина добра". В ее рамках собирают помощь для жителей освобожденных территорий и российских военных.


На Орловщине в "Корзину добра" уже несколько лет собирают помощь для нуждающихся, многодетных и малообеспеченных. В разгар пандемии сюда клали необходимое для больных и находящихся на карантине.

Сегодня в "Корзине добра" лежат товары для жителей освобожденных территорий и наших военных.

В Кромском районе такие корзины появились в 21 магазине и одной аптеке. В ближайшее время к акции планируют присоединиться еще восемь объектов торговли.

За две недели со старта акции кромчане собрали 10 больших коробок с продуктами питания и одну – с лекарствами. Сбор помощи продолжается.


Татьяна Тимохина
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