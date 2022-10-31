Главная » Новости



12:45, 31 октября 2022 года Вспомнить старое и научиться новому. Из Орла на переподготовку уехала новая группа мобилизованных Мужчины уехали 29 октября. Это одна из последних групп призванных. Последние мобилизованные жители региона должны отправиться в учебку сегодня, 31 октября.





29 октября со сборного пункта в Орле в учебный центр направилась одна из последних групп мобилизованных орловцев.



Перед погрузкой в автобусы мужчины поговорили с губернатором на тему обмундирования и помощи их семьям, а также о задачах, которые поставят перед призванными. С каждым мобилизованным будут на связи – контакты собраны.



С бодростью и решимостью у мобилизованных снова все в порядке. Моральный дух всегда поднимают радостные события – сборный пункт опять превратился в ЗАГС. Два мобилизованных мужчины заключили браки со своими избранницами.



Последняя отправка мобилизованных из Орловской области планируется сегодня, 31 октября.





Михаил Иванов





Новости СМИ2