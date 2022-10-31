Главная » Новости



13:39, 31 октября 2022 года В Орловской области 219 обманутых дольщиков ожидают новоселья С 2017 года ключи от домов или компенсацию получили 612 человек.





В Орловской области продолжается работа по решению проблемы обманутых дольщиков. Как сообщает региональный информационный портал, с 2017 года удалось обеспечить жильем или компенсацией 612 человек. Сейчас решения своего вопроса ждут 219 человек. Всего выплачено свыше 677 миллионов рублей компенсации.



В этом году из единого реестра проблемных объектов были исключены МКД в Орле по ул. Панчука, д. 85 (поз. 3, 4 этап строительства и поз. 4, 5 этап строительства), по ул. Бурова, 46, в Орловском муниципальном округе в д. Образцово по ул. Изумрудная. Дом по ул. Бурова, 46 был введен в эксплуатацию, жилье получили 173 человека.



В реестре проблемных объектов остаются 11 многоквартирных жилых домов.





Орловское Информбюро





Новости СМИ2