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13:46, 31 октября 2022 года В домах орловцев будет тепло даже в лютый мороз Орловщина полностью готова к зимним холодам. Погода уже намекнула на них первым снегом.





Орловская область на 100% готова к зиме. Отопительный сезон должен пройти без сбоев. Об этом сообщили сегодня на аппаратном совещании у главы региона. Напомним, что тепло в батареи орловцев начали подавать 12 сентября. Температура на улице заставила повернуть вентиль практически на месяц раньше положенного.



Без замечаний от Ростехнадзора не обошлось – к началу отопительного сезона не все успели оформить паспорта готовности, четыре муниципалитета не подготовили программы по замене ветхих теплосетей до 2023 года. Хорошие новости: за сентябрь долги за тепло перед энергетиками снизились на треть миллиона.





Орловское Информбюро





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