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14:20, 31 октября 2022 года Паспорт участника СВО – гарант заботы о солдате и его семье В Орловской области документ заполняют в центре соцобслуживания населения. Что это дает – в материале ГТРК "Орел".





Паспорт участника СВО создан для того, чтобы решать любые возникающие вопросы. Документ заполняют в центрах социального обслуживания населения.



Нужно указать ФИО мобилизованного, дату его рождения, место работы, дату призыва, адрес регистрации. Также есть очень важная графа – особые отметки, например, о росте или размере обуви. Это позволит делать спецзаказы для нужд военного.



Также записываются аналогичные данные близких родственников участников СВО. Это поможет позаботиться уже о них, чтобы солдат знал – дома его любимые ни в чем не нуждаются.





Юлия Опанасюк





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