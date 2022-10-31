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14:45, 31 октября 2022 года Для орловского "Титаника" объявлен поиск подрядчика Открыт конкурс на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной, рабочей документации и строительно-монтажных работ для завершения строительства многопрофильного медицинского центра Орловской областной клинической больницы.





На Орловщине объявлен конкурс на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной, рабочей документации и строительно-монтажных работ для завершения строительства многопрофильного медицинского центра ООКБ, более известного в народе под прозвищем "Титаник".



Итоги конкурса будут определены 18 ноября. Стоимость контракта – 3 млрд 25,5 млн рублей.





Орловское Информбюро





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