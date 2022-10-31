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15:20, 31 октября 2022 года Кромской хлеб признан одним из лучших на Орловщине Изделия местных пекарей заняли призовые места на областном конкурсе хлебобулочных изделий.





В областном конкурсе хлебобулочных изделий "Орловское качество – 2022" в номинации "Лучшие потребительские свойства" выиграл кромской сорт хлеба – "Григорьевский". Это хлеб из пшеничной муки второго сорта.



Также кромской хлеб занял третье место в номинации "Тыквенный хлеб" и второе – в номинации "Отрубной хлеб".



В конкурсе принимали участие более 20 предприятий. Лучший хлеб выбирали по составу, вкусу и органолептическим показателям.





Орловское Информбюро





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