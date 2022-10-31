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13:55, 31 октября 2022 года С 1 ноября будет круглосуточный контроль за состоянием дорог Об этом сообщил руководитель Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области Алексей Субботин на аппаратном совещании в областной администрации 31 октября.





В КУ ОО «Орелгосзаказчик» и ГУП ОО «Дорожная служба» с 1 ноября 2022 года будет круглосуточно функционировать диспетчерская служба центра управления производством (ЦУП). Под наблюдением ЦУП находится сеть из 23 комплексных постов дорожного контроля метеосистемы, включающих метеостанцию, датчики состояния дорожного покрытия и средства наблюдения. Это позволяет в оперативном режиме контролировать состояние дорожного покрытия с целью недопущения образования зимней скользкости, а специализированные метеопрогнозы позволяют заранее подготовиться к неблагоприятным погодным условиям.

Сообщает правительство города.





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