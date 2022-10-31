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15:35, 31 октября 2022 года

В Орловской области 16 детей-сирот получили собственное жилье

Торжественная церемония вручения ключей состоялась сегодня в Орловском муниципальном округе.


31 октября 16 жителей Орловского муниципального округа из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили ключи от квартир. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

За прошедшие пять лет порядка 1 100 орловских детей-сирот были обеспечены своими квадратными метрами. "Будем и дальше делать все, чтобы дети-сироты могли полноценно жить, трудиться, создавать семьи, растить детей – в комфортных и современных условиях", - пишет глава региона в социальных сетях.


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