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15:35, 31 октября 2022 года В Орловской области 16 детей-сирот получили собственное жилье Торжественная церемония вручения ключей состоялась сегодня в Орловском муниципальном округе.





31 октября 16 жителей Орловского муниципального округа из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили ключи от квартир. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.



За прошедшие пять лет порядка 1 100 орловских детей-сирот были обеспечены своими квадратными метрами. "Будем и дальше делать все, чтобы дети-сироты могли полноценно жить, трудиться, создавать семьи, растить детей – в комфортных и современных условиях", - пишет глава региона в социальных сетях.





Орловское Информбюро





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