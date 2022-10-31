85 единиц спецтехники готовы к зимнему содержанию города

Традиционно в Орле в зимний период между Объединенным муниципальным заказчиком и МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла» заключается муниципальный контракт.

В его рамках ежедневно «Спецавтобазе» предстоит содержать и убирать порядка 3,7 млн кв.м автомобильных дорог, 547 тыс. кВ.м тротуаров, 208 тыс. кв.м проездов к многоквартирным домам и 372 остановочных павильонов. В дополнение – содержание и уборка лестничных сходов мостов и путепроводов, а также ямочный ремонт.

Для выполнения всего комплекса мероприятий по зимнему содержанию у муниципального предприятия имеется 90 человек, задействованных на ручной уборке автомобильных дорог, и порядка 85 единиц техники.



В зимний период будет использоваться 20%-я пескосоляная смесь, запасы которой на сегодняшний день составляют 4 000 тонн, и 3 000 тонн 10%-й смеси. Такое количество пескосоляной смеси ориентировочно используется в течение месяца.