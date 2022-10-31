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15:30, 31 октября 2022 года Коротко о главном "Вести-Орел" в 14:30 на телеканале "Россия".





- 1 ноября в Орле проверят систему оповещения населения. В регионе стартуют учения гражданской обороны.



- Вспомнить старое и научиться новому. Из Орла на переподготовку уехала новая группа мобилизованных.



- Паспорт участника СВО – гарант заботы о солдате и его семье. В Орловской области документ заполняют в центре соцобслуживания населения.



- Новая жизнь орловского "Колизея". Круглое здание в Городском парке Орла теперь официально специализируется на допобразовании и станет детским технопарком "Кванториум".



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