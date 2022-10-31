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15:57, 31 октября 2022 года Молодежная редакция ГТРК "Орел" поучаствует во Всероссийском фестивале детских и юношеских радиопрограмм Фестиваль "Птенец – 2022" пройдет с 1 по 3 ноября.





С 1 по 3 ноября пройдет 29-й Всероссийский фестиваль детских и юношеских радиопрограмм "Птенец". Участие в нем также примет Молодежная редакция ГТРК "Орел". Программа мероприятия насыщена мастер-классами и видеоэкскурсиями.



Председателем жюри будет заместитель генерального директора – руководитель регионального департамента ВГТРК (Москва) Рифат Сабитов.



Просмотр всех фестивальных событий доступен на сайте птенец.онлайн.







Орловское Информбюро





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