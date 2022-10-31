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16:37, 31 октября 2022 года

Орловские силовики отработали ликвидацию террористов на железнодорожной станции

По легенде, террористы подорвали один из вагонов и намеревались совершить диверсию на других объектах в Мценском районе.


В центре внимания всех ведомств региона – вокзал. Учения "Сигнал – Мценск – Подрыв" провели прямо на железнодорожной станции. Сценарий был выбран серьезный, не прощающий ошибок – террористы подорвали один из вагонов и намеревались совершить диверсию на других объектах в Мценском районе.

Незамедлительно оперативным штабом было принято решение начать контртеррористическую операцию. Условные террористы были нейтрализованы, однако на этом все не закончилось – вагон, который подорвали, начал полыхать. Для ликвидации возгорания подъехал пожарный поезд, а спасатели начали тушить огонь пеной.

Все действия отработаны в назначенные сроки.




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