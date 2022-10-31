Главная » Новости



16:37, 31 октября 2022 года Орловские силовики отработали ликвидацию террористов на железнодорожной станции По легенде, террористы подорвали один из вагонов и намеревались совершить диверсию на других объектах в Мценском районе.





В центре внимания всех ведомств региона – вокзал. Учения "Сигнал – Мценск – Подрыв" провели прямо на железнодорожной станции. Сценарий был выбран серьезный, не прощающий ошибок – террористы подорвали один из вагонов и намеревались совершить диверсию на других объектах в Мценском районе.



Незамедлительно оперативным штабом было принято решение начать контртеррористическую операцию. Условные террористы были нейтрализованы, однако на этом все не закончилось – вагон, который подорвали, начал полыхать. Для ликвидации возгорания подъехал пожарный поезд, а спасатели начали тушить огонь пеной.



Все действия отработаны в назначенные сроки.









Орловское Информбюро





Новости СМИ2