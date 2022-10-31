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17:08, 31 октября 2022 года Орловские стрелки завоевали призовые места на первенстве страны в Ижевске Отличились Елизавета Дмитриева и Дмитрий Семенчуков. Один из достигнутых результатов – первый в истории Орловщины.





Елизавета Дмитриева полгода назад начала тренироваться в стрельбе. Минувшее первенство России в Ижевске стало для девушки дебютным турниром. Удалось завоевать серебряную награду в смешанной паре.



В карьере Дмитрия Семенчукова – выступления на трех первенствах страны. В Ижевске спортсмен завоевал две награды. Кроме серебра в паре, орловский стрелок показал третий результат в личном соревновании.



Наград первенства России в стрельбе из пневматической винтовки в нашем регионе не было два года. Серебро в смешанной стрельбе – вообще первое в истории. Эта дисциплина только вводится в число упражнений национальных турниров.





Анастасия Дорохова





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