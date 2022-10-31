Солдат-доброволец записал видеообращение жителям Орловской области

Солдат-доброволец, находящийся на боевом дежурстве под Волновахой, записал видеообращение со словами благодарности жителям Орловской области.

Недавно мы отвезли нашим ребятам из 35 ОЗРАДН 3-й армейский корпус большой груз гуманитарной помощи, а также детские письма от школьников региона. Такая моральная поддержка действительно очень важна, и, как сказал наш боец, даёт вдохновение на добросовестное выполнение боевых задач.

Эта и многие другие посылки – продукт совместной целенаправленной работы всех жителей Орловской области. Искренне рад, что граждане нашего региона стали надежной поддержкой и опорой армии