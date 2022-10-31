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19:07, 31 октября 2022 года Раненым российским военнослужащим передали письма поддержки от орловцев Слова поддержки придадут силы бойцам.





Раненным российским военнослужащим, проходящим лечение в донецком госпитале, передали детские письма. Часть из них написана орловскими детьми. Письма передал участник СВО, недавно посетивший Орел, чтобы выразить благодарность волонтерским организациям, помогающим армии.













Мария Семак





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