Главная » Новости



20:15, 31 октября 2022 года Губернатор Орловской области Андрей Клычков в рамках прямого эфира: Сегодня завершилась частичная мобилизация в регионе.





Планируется завтра выезд трех глав городов - Орла, Ливен и Мценска в учебный центр, для выяснения потребностей, которые есть у ребят, посмотреть условия размещения ребят, какие есть проблемы для их решения.

Через 7-10 дней поеду туда сам, отвезем гуманитарную помощь, квадракоптеры, тепловизоры и др. технику.

Дано поручение отработать информационно, чтобы в каждом доме была информация о ближайшем к дому укрытии.

Размещены торги на поиск подрядчика по реконструкции аэропорта и многопрофильного медицинского центра областной клинической больницы (в бюджете денежные средства заложены). Идут проектные работы по строительству Западного обхода города Орла. Орловщина в числе 4-х регионов попала в реализацию кампусного проекта, с началом строительства в следующем году.





Анна Боева





Новости СМИ2