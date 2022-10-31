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20:15, 31 октября 2022 года

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в рамках прямого эфира:

Сегодня завершилась частичная мобилизация в регионе.


  • Планируется завтра выезд трех глав городов - Орла, Ливен и Мценска в учебный центр, для выяснения потребностей, которые есть у ребят, посмотреть условия размещения ребят, какие есть проблемы для их решения.
  • Через 7-10 дней поеду туда сам, отвезем гуманитарную помощь, квадракоптеры, тепловизоры и др. технику.
  • Дано поручение отработать информационно, чтобы в каждом доме была информация о ближайшем к дому укрытии.
  • Размещены торги на поиск подрядчика по реконструкции аэропорта и многопрофильного медицинского центра областной клинической больницы (в бюджете денежные средства заложены). Идут проектные работы по строительству Западного обхода города Орла. Орловщина в числе 4-х регионов попала в реализацию кампусного проекта, с началом строительства в следующем году.



Анна Боева
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