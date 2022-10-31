В Орловской области завершена отправка мобилизованных граждан

Последняя группа уехала на переподготовку сегодня, 31 октября.

31 октября из Орловской области на переподготовку уехала последняя группа мобилизованных орловцев. Об этом сообщил в прямом эфире губернатор Андрей Клычков. Частичная мобилизация в регионе завершена. "Всем, кто получил повестки, все равно необходимо прийти в военкомат для уточнения данных. Раздача новых повесток в регионе прекращена", – пишет глава региона.



В соответствии с сегодняшним указом Минобороны завершаются все мероприятия по частичной мобилизации в стране. Подготовка и вручение повесток прекращаются.



1 ноября в стране начинается осенний призыв на срочную службу.