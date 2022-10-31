Главы трех городов Орловщины посетят мобилизованных в учебной части

Мэры Орла, Ливен и Мценска отправятся в поездку завтра, 1 ноября.

Мэр Орла Юрий Парахин, глава города Ливны Сергей Трубицин, а также градоначальник Мценска Николай Кочетаев 1 ноября отправятся к мобилизованным жителям региона в учебные части. Об этом сообщает глава региона Андрей Клычков. Мэры оценят условия, в которых пребывают мобилизованные, заслушают их потребности.



Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Сам глава региона планирует посетить мобилизованных через 7 – 10 дней. С собой Андрей Клычков привезет гуманитарную помощь: квадрокоптеры, тепловизоры и так далее. О своей поездке губернатор предупредит заранее – чтобы родственники смогли собрать посылки для призванных и передать их.