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20:35, 31 октября 2022 года

Главы трех городов Орловщины посетят мобилизованных в учебной части

Мэры Орла, Ливен и Мценска отправятся в поездку завтра, 1 ноября.


Мэр Орла Юрий Парахин, глава города Ливны Сергей Трубицин, а также градоначальник Мценска Николай Кочетаев 1 ноября отправятся к мобилизованным жителям региона в учебные части. Об этом сообщает глава региона Андрей Клычков. Мэры оценят условия, в которых пребывают мобилизованные, заслушают их потребности.
 
Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Сам глава региона планирует посетить мобилизованных через 7 – 10 дней. С собой Андрей Клычков привезет гуманитарную помощь: квадрокоптеры, тепловизоры и так далее. О своей поездке губернатор предупредит заранее – чтобы родственники смогли собрать посылки для призванных и передать их.



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