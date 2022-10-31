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20:52, 31 октября 2022 года

55 лет ГТРК "Орел". Татьяна Костомарова

Специалист коммерческого отдела называет свою жизнь романом с телевидением.


Чуть больше месяца осталось до 55-летия ГТРК "Орел". Мы продолжаем рассказывать зрителю о нашем коллективе. На очереди – специалист коммерческого отдела Татьяна Костомарова. Свою жизнь она называет романом с телевидением.
 
Начинала Татьяна Васильевна ассистентом режиссера. В 80-е годы председатель орловского комитета по телерадиовещанию Василий Фефелов сказал: "Стоит задача – научиться зарабатывать деньги".
 
Так в эфире орловского телевидения появилась первая реклама и легендарный "Музыкальный каравай", где за небольшую плату орловцы поздравляли своих близких и заказывали для них песни.
 
Две другие страсти Татьяны Костомаровой – изготовление кукол и цветы.



Ирина Костина
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