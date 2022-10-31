55 лет ГТРК "Орел". Татьяна Костомарова

Специалист коммерческого отдела называет свою жизнь романом с телевидением.

Чуть больше месяца осталось до 55-летия ГТРК "Орел". Мы продолжаем рассказывать зрителю о нашем коллективе. На очереди – специалист коммерческого отдела Татьяна Костомарова. Свою жизнь она называет романом с телевидением.

Начинала Татьяна Васильевна ассистентом режиссера. В 80-е годы председатель орловского комитета по телерадиовещанию Василий Фефелов сказал: "Стоит задача – научиться зарабатывать деньги".



Так в эфире орловского телевидения появилась первая реклама и легендарный "Музыкальный каравай", где за небольшую плату орловцы поздравляли своих близких и заказывали для них песни.

Две другие страсти Татьяны Костомаровой – изготовление кукол и цветы.