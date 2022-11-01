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21:50, 31 октября 2022 года Коротко о главном "Вести-Орел" в 21:05 на телеканале "Россия".





- Документ с особыми отметками. Зачем нужен паспорт мобилизованного орловским семьям?

- Открыли дверь во взрослую жизнь. Ключи от новых квартир сегодня получили 16 юных орловцев.

- Её жизнь - роман с телевидением… В преддверии нашего юбилея продолжаем знакомить вас с лучшими людьми ГТРК "Орёл".

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