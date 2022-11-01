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8:44, 1 ноября 2022 года Орловщина снова завоевывает призовые места на чемпионате профмастерства "Абилимпикс" Второе место в компетенции "Декоративно-прикладное искусство" – "Бисероплетение" завоевала учащаяся болховского педколледжа София Андросова, третье место в компетенции "Медицинский и социальный уход" заняла студентка орловского базового медколледжа Анна Салмаш.





В Москве завершился финал Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". Два представителя от Орловской области сумели завоевать призовые места.



Второе место в компетенции "Декоративно-прикладное искусство" – "Бисероплетение" завоевала учащаяся болховского педколледжа София Андросова, третье место в компетенции "Медицинский и социальный уход" заняла студентка орловского базового медколледжа Анна Салмаш.



Всего от Орловской области в финале участвовали семь человек.



На фото: Анна Салмаш









Орловское Информбюро





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