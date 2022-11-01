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8:56, 1 ноября 2022 года Пожилые амчане стали "СПИЦназовцами" Пенсионеры вяжут теплую одежду для участников СВО. Войти в "вязальный спецотряд" может любой желающий.





Пенсионеры из Мценского района Орловской области – подопечные местного центра соцобслуживания населения – вяжут теплые вещи для участников СВО: носки, варежки, перчатки. Изделия будут передавать бойцам с партиями гуманитарного груза.



Присоединиться к акции или помочь вязальщицам пряжей и другими расходниками можно по телефону +7 (48646) 2-12-98 или по адресу: г. Мценск, ул. Красноармейская, д. 32 (Центр соцобслуживания населения Мценского района).



Фото из архива и является иллюстрацией









Орловское Информбюро





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