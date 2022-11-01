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9:05, 1 ноября 2022 года В ноябре для безработных орловцев организуют шесть ярмарок вакансий Они пройдут со 2 по 18 ноября. Половина из них – в Орле.





В ноябре орловцы, ищущие работу, смогут посетить шесть ярмарок вакансий. Первая из них состоится уже завтра, 2 ноября, в центре занятости населения Железнодорожного района города Орла. 8 ноября мероприятия состоятся в ЦЗН Северного района Орла и Урицкого района Орловской области. 9 ноября ярмарку проведут в ЦЗН Советского района Орла.



14 и 18 ноября ярмарки пройдут в ЦЗН Дмитровского и Покровского районов соответственно.



С полным графиком проведения ярмарок вакансий, списком работодателей и вакансиями можно ознакомиться на портале труда и занятости региона.





Орловское Информбюро





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